Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate pana acum de Rise Project, "o valiza cu informații esențiale din interiorul corporației Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces cand au percheziționat fizic și informatic sediul firmei, anul trecut, a fost gasita in zona rurala din Teleorman, de catre un localnic,…

- Raoul Weiss, traducator și antropolog de origine alsaciana, a fost expulzat din Romania! Raoul Weiss, aka Modeste Schwartz, despre care pressone.ro titra ca posteaza din Cluj pe site-urile gandeste.org și visegradpost.com, a anunțat, pe pagina sa de Facebook ca a primit interdicție de a mai intra…

- Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din Zurich, Elvetia, a demonstrat prin calcule si cifre exacte, ca un grup mic de companii si corporatii - in special bancile - au o influenta uluitoare asupra economiei mondiale.Citește și: SURSE - Comisia Europeana, scrisoare BOMBA catre…

- De la 1 noiembrie mai multe tipuri de afaceri vor putea aplica cota redusa de TVA de 5%. Printre acestea mentionam: activitatea de restaurant si catering, cazarea in hoteluri si facilitati similare, sali de fitness, accesul in parcuri de distractii si parcuri recreative. Ordonanta de urgenta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma pe 21 august ca la reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD se va discuta despre activitatea ministrilor. "O sa discutam la Comitetul Executiv (din perioada 31 august - 2 septembrie) despre activitatea ministrilor. Va fi un subiect pe care…

- Australia ia atitudine in legatura cu un subiect din ce in ce mai controversat in ultimii ani, propunand un proiect de lege care sa forteze companiile sa deblocheze dispozitive, in timp ce utilizatorii ar putea risca ani de inchisoare in cazul refuzului.