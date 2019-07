ALEGERI DIASPORA, MODIFICARI MAJORE. Deputații dau VOTUL FINAL Deputații voteaza decizional miercuri proiectul de lege cu privire la modificari pentru votul din diaspora. Daca va trece proiectul, la alegerile prezidențiale, romanii din strainatate vor putea vota timp de trei zile, de vineri pana duminica. Daca exista cetațeni in secțiile de votare, votul va putea fi extins pana la ora 24:00. Proiectul a fost adoptat luni in Senat, urmand ca maine sa fie dat votul final in Camera Deputaților. Ce modificari aduce noua lege Ceaduce noua lege Marți, de la Comisia Juridica, propunerea de lege a primit raport de adoptare cu amendamente. Un amendament… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

