Alegeri decisive în Bavaria; aliaţii Angelei Merkel, ameninţaţi de un dezastru electoral Peste 9,4 milioane de persoane cu drept de vot sunt convocate duminica la urne in cadrul alegerilor regionale in Bavaria, un scrutin-cheie care ar putea deveni un dezastru pentru aliatul conservator al cancelarului Angela Merkel intr-un moment in care guvernul sau nu a fost niciodata atat de nepopular, comenteaza AFP.



"Marea coalitie nu va deveni mai stabila dupa ziua de duminica", apreciaza publicatia economica Handelsblatt, in timp ce social-democratii din SPD, partener guvernamental, se asteapta la randul lor la o confuzie completa, in fata ascensiunii Verzilor si a extremei drepte.

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

