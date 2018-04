Stiri pe aceeasi tema

- Scandal monstru la conferinta judeteana de alegere a noii conduceri a PMP Timis. In cursa s-au inscris actualul presedinte al formatiunii, deputatul Cornel Samartinean, si vicepresedintele CJ Timis, Roxana Iliescu. Sustinatorii celor doua tabere au fost la un pas sa se ia la bataie, aruncandu-si cuvinte…

- Alegeri cu final așteptat la UNPR Timiș. Titu Bojin, fost lider al PSD Timiș și actualul președinte interimar al organizației, a fost ales, astazi, președinte de drept al filialei județene. Toate cele 317 voturi exprimate au fost pentru numirea lui Bojin, lucru care l-a facut pe fostul președinte al…

- Un scandal uriaș s-a starnit in emisiunea Sorinei Matei de la B1TV dupa ce Traian Basescu a intervenit in direct și a vrut sa dea replica la afirmatiile jurnalistului Liviu Mihaiu.Citeste si: REVOLTA totala! Reactii DURE, dupa 'plagiatul' lui Dacian Ciolos: 'E metoda de ANIHILARE a oricarei…

- Cu ocazia implinirii a 100 de ani de la unirea Romaniei cu Basarabia, deputatul PMP de Timiș, Cornel Samartinean a transmis un mesaj. “27 martie 1918 este o zi deosebita in istoria noastra comuna. Este ziua in care sarbatorim 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. La 27 martie 1918, Sfatul Tarii…

- O luna și un pic a durat „anul” anunțat de președintele interimar PMP Timiș, Cornel Samartinean, pentru organizarea de alegeri in filiala. Deputatul susținea, pe 19 februarie, dupa ce Roxana Iliescu și-a anunțat candidatura, ca poate aceasta vorbea de alt partid.

- 40 de membri ai Parlamentului European solicita Presedintelui Klaus Iohannis, Președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea, Președintelui Senatului Calin Popescu Tariceanu sa respecte suveranitatea propriului popor si sa organizeze referendumul pentru definiția casatoriei, solicitat de trei milioane…

- Deputatul PMP de Timiș, Cornel Samartinean spune ca Guvernul nu pare deloc ingrijorat de degradarea continua a mediului economic și social din Romania, pe fondul scaderii dramatice a investitiilor si al diminuarii semnificative a puterii de cumparare a cetatenilor. Conform parlamentarului managementul…

- Fostul presedinte al tarii Traian Basescu, senator PMP, a afirmat, duminica seara, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, ar trebui sa fie "foarte alertat" de voturile pentru Ecaterina Andronescu si Nicolae...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, joi, ca nu stie cat de bine le face “acest scandal” membrilor PSD care critica modul de alegere stabilit pentru Congres si “ar face bine sa se gandeasca si la partid. Dragnea a subliniat ca nu se gandeste la sanctiuni, dar se gandeste sa ceara lamuriri. Acesta…

- Alegeri locale ale Partidului Mișcarea Populara in Farcașa. Consilierul local Daniel Decebal, a fost reales in unanimitate președinte al organizației locale. FOTO + VIDEO Ieri, 2 martie 2018, in localitatea Farcașa au avut loc alegeri in cadrul organizației locale Partidul Mișcarea Populara. Alaturi…

- Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, anunța alegeri in 12 organizații locale, unele cu primari „rebeli”, altele cu rezultate slabe. Scrutinul ar trebui sa aiba loc in doua saptamani, dar lucrurile nu par clare nici de aceasta data. Precedentul de la Sannicolau Mare inca pare sa atarne greu, deși Robu…

- Președintele interimar al PMP Timiș, Cornel Samartinean, spune ca nici vorba ca in filiala sa fie organizate alegeri in perioada imediat urmatoare. Mai mult decat atat, el susține ca Roxana Iliescu a ramas și fara sprijin politic.

- Apele sunt destul de tulburi in filiala Timiș a PMP, dupa ce președintele interimar Cornel Samartinean i-a cerut Roxanei Iliescu sa nu voteze bugetul Consiliului Județean Timiș. Luni, 19 februarie, Roxana Iliescu, care acum este simplu membru in filiala Timiș și vicepreședinte PMP la nivel…

- Comisia de aparare a Senatului a amanat marti adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. Citeste si: ULTIMA ORA - Sebastian…

- Presedintele PMP Timis, Cornel Samartinean a explicat astazi decizia de a nu vota proiectul de buget, dupa ce ieri sedintea de plen a inceput cu un anunt care a socat pe toata lumea. Vicepresedintele CJT, Roxana Iliescu, membru PMP a anuntat ca nu va vota bugetul, fiind o dispozitie de partid fara a…

- Cornel Samartinean, președintele PMP Timiș, a explicat astazi de ce la nivel politic s-a luat decizia ca vicepreședintele Consiliului Județean Timiș sa voteze contra bugetului județului. Luni, in ședința consiliului județean, vicepreședintele Roxana Iliescu (PMP) a anunțat ca va vota impotriva bugetului…

- Deși au existat informații conform carora daca Roxana Iliescu nu vota impotriva bugetului era exclusa din partid, Cornel Samartinean neaga aceste acuzații și spune ca vicepreședintele CJ Timiș „iși face treaba și nu sunt probleme”. Chiar și reprezentanții PSD au reacționat și le-au cerut reprezentanților…

- PSD Timiș cere filialei PMP conduse de Cornel Samartinean sa-și ceara scuze pentru ca reprezentanții sai in CJ nu au votat bugetul pe 2018, incalcand astfel protocolul de colaborare de la nivelul administrației județene. Luni, vicepreședintele CJ Roxana Iliescu a votat contra, spunand ca așa i s-a cerut…

- Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul "prin falsurile" pe care le introduce in opinia publica.

- Teoretic, primeaza interesul cetațeanului, dar cum poți sa gestionezi un buget la a carui intocmire lucrezi, dar cand e de votat ești contra? E intrebarea la care a evitat un raspuns Roxana Iliescu, dar pe care o va desluși șeful PMP Timiș, Cornel Samartinean, care spune despre el ca este cel mai harnic…

- Roxana Iliescu a anunțat la debutul ședinței Consiliului Județean Timiș ca va vota impotriva proiectelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare care are loc luni, 12 februarie. „Astazi, ca membru PMP, voi vota impotriva pentru toate proiectele de hotarare aflate pe ordinea de…

- Deputatul PMP Cornel Samartinean conduce cu mana dura organizația de Timiș a partidului lui Traian Basescu. Acesta a emis o dispoziție prin care le interzice membrilor partidului sa participe la orice manifestație și/sau administrativa in numele PMP Timiș fara acordul conducerii. Contactat de PRESSALERT.ro…

- Sorin Lacatusu, presedintele UNPR Gorj, spune ca fuziunea cu Partidul Miscarea Populara poate fi considerata esuata, fiind doar o chestiune de timp pana la o decizie finala a instantei. UNPR are in Gorj 42 de consilieri locali, un primar...

- Traian Basescu s-a dezlanțuit din nou la televizor! De data aceasta, fostul președinte a ales B1 TV. Acolo i-a adresat cuvinte grele unul coleg de Parlament. Controversatul deputatul Catalin Radulescu, de la PSD, a fost atacat de Basescu pentru amendamentul privind eliminarea probelor video. Fostul…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost protagonistul unui scandal la TV cu jurnalistul Cornel Nistorescu. Traian Basescu, care zilele trecute a comentat pe marginea președintelui Klaus Iohannis , a intrat in direct prin telefon la o emisiune de la B1 TV, unde Cornel nistorescu a facut…

- Criteriul de baza dupa care se adjudeca licitatiile publice este pretul cel mai mic, dar uneori firmele exagereaza prin ofertele derizorii pe care le avanseaza, iar in astfel de cazuri treaba poate iesi rau. S-a intamplat si in cazul unui drum de pe raza comunei Ciacova, a carui executie a contractat-o…

- Partidul Mișcarea Populara e in doliu! Partidul lui Traian Basescu a pierdut-o pe Grațiela Marilena Radu, președinte al organizației Aragon-Zaragoza a PMP. Aceasta a murit in urma unui infarct. Daniel Tecu, președintele FADERE – Federația Asociațiilor de Romani din Europa, a facut anunțul…