Alegeri Congres PSD 29 iunie. Daniel Dragomir, scrisoare: E persoana care poate uni partidul

”Delegaților la Congresul PSD,

Astazi, cel mai mare pericol pentru PSD este sa arate ca o armata invinsa care se retrage in degringolada. Sa para ca unul buzunarește un hoit, iar altul trage dupa el un cal ramas al nimanui pe campul de lupta. Asta e imaginea cea mai tragica pentru partid.

Maine, insa, sta in puterea votului tau sa alegi pe cineva care sa ii stranga in jurul sau pe cei ramași in picioare. PSD are nevoie de un președinte și de un lider care sa inspire echilibru și incredere.

In ultimii ani, mulți din liderii partidului au facut greșeli, ințelegeri oculte…