Alegeri anticipate, Israel. Netanyahu: Negocieri pentru un guvern sionist

"In urmatoarele zile, vom demara negocieri in vederea alcatuirii unui guvern sionist puternic", a declarat Benjamin Netanyahu, intr-un discurs in plina noapte la Tel Aviv.

"Vom negocia cu cel mai mare numar de parteneri pentru a evita formarea unui guvern antisionist periculos (...) Nu va fi si nu poate sa fie un guvern care se sprijina pe partide arabe antisioniste, partide care neaga existenta insasi a Israelului ca stat evreu si democratic", a adaugat el.

Ultimele sondaje la urne

Potrivit ultimelor sondaje la urne, partidul Likud al lui Netanyahu ar obtine intre 30…