Spaniolii revin la urne duminica pentru un scrutin anticipat cu rezultat incert, in care seful guvernului socialist - considerat favorit in sondaje - avertizeaza impotriva recrudescentei extremei drepte, potrivit France Presse.



Considerat marginal in urma cu doar sase luni inainte de a crea un veritabil seism politic, primind aproape 11% din sufragii in regiunea Andaluzia, partidul ultranationalist Vox este surpriza anuntata a acestor alegeri anticipate, care au loc pentru a treia oara in ultimii trei ani si jumatate.



Birourile de vot se vor deschide la ora locala 09:00…