Stiri pe aceeasi tema

- Premierul in exercitiu Pavel Filip a semnat duminica, 9 iunie, decretul privind stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate, dupa ce Curtea Constitutionala a constatat circumstantele de dizolvare a Parlamentului, iar in urma refuzului lui Igor Dodon de a semna decretul de dizolvare a Parlamentului,…

- In urma unei sesizari depuse de deputatii democrati, Curtea Constitutionala a decis duminica, 9 iunie, ca refuzul lui Igor Dodon de a semna decretul de dizolvare a Parlamentului creeaza circumstante de suspendare din functie a presedintelui tarii. In asemenea situatie, potrivit Curtii, interimatul sefului…

- In acest context, Parlamentul s-a intrunit in sedinta extraorddinara si a hotarat schimbarea Guvernului, in fruntea executivului fiind aleasa Maia Sandu, o proocidentala. Ea a avut si sustinerea partidului lui Igor Dodon, un prorus convins. Intelegerea dintre cele doua parti a vizat ca Republica Moldova…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este obligat de Curtea Constitutionala sa dizolve Parlamentul, daca nu e functional pana la finalul zilei de vineri, dupa 90 de zile de la data validarii alegerilor parlamentare, se arata intr-o decizie a Curtii,

- Daca în Republica Moldova nu se formeaza pâna duminica o majoritate parlamentara si un guvern, presedintele Igor Dodon ar urma sa dizolve parlamentul, a anuntat joi acesta la Forumul Economic International desfasurat la Sankt Petersburg, transmite

- Igor Dodon a avut marti, 14 mai, o intrevedere de lucru cu ambasadorul SUA la Chisinau, Dereck J. Hogan. Oficialii au facut un schimb de opinii privind situatia interna din Republica Moldova dupa alegerile parlamentare. Seful statului a „remarcat tergiversarea procesului de consultari dintre partidele…

- In opinia lui Igor Dodon, si socialistii, si reprezentantii esichierului de dreapta au fost si sunt in opozitie fata de Partidul Democrat (PDM) care este la guvernare in ultimii ani. De aceea, este un lucru logic ca doua partide de opozitie incearca sa ajunga la un numitor comun pentru a-si uni fortele…

- Igor Dodon a oferit patru scenarii probabile cu privire la evolutia situatiei de la Chisinau ca urmare a alegerilor parlamentare din 24 februarie. Presedintele considera ca cel mai realist scenariu pentru Republica Moldova va fi organizarea alegerilor parlamentare anticipate, chiar in toamna acestui…