Alegerile vor fi, practic, intre doi candidati: premierul Alexis Tsipras, un politician de stanga de 44 de ani care a ajuns la putere in 2015 in baza promisiunilor ca va opri masurile de austeritate, si Kyriakos Mitsotakis, liderul partidului conservator Noua Democratie.



Mitsotakis face parte dintr-o dinastie politica celebra in Grecia si spera sa calce pe urmele tatalui sau, fost prim-ministru. De asemenea, sora lui a fost ministru de Externe.



Conform sondajelor de opinie, Noua Democratie are un avans de 10 procente, fiind posibil astfel ca partidul conservator sa obtina…