- Grecii voteaza, duminica, in cadrul unor alegeri anticipate care, conform sondajelor, vor fi castigate clar de Noua Democratie, partidul conservator aflat in opozitie, incheindu-se astfel patru ani sub conducerea partidului de stanga, Sryriza, al premierului Alexis Tsipras, conform Reuters.

- Pe listele electorale sunt inscrisi 9.903.864 de cetateni, precizeaza AFP. Urnele se vor inchide la ora 19.00.Potrivit Reuters, alegerile sunt in buna masura o confruntare intre doi lideri: Tsipras, in varsta de 44 de ani, liderul partidului radical de stanga Syriza, si conservatorul Kyriakos…

- Tsipras a declarat presei ca "cercurile ultraconservatoare de la Bruxelles incearca sa creeze indoieli privind politica noastra guvernamentala si sa ridice obiectii fata de proiectele noastre".Vicerpresedintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis apreciase miercuri ca pachetul de masuri…

- Alegerile legislative anticipate din Grecia, convocate de premierul Alexis Tsipras dupa infrangerea sa electorala de duminica, vor avea loc pe 7 iulie, a anuntat marti purtatorul de cuvant al guvernului, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro.

- Intr-un discurs destinat ralierii fidelilor partidului Syriza, Tsipras a declarat ca rezultatul votului de duminica, in care opozitia Noua Democratie s-a plasat inainte cu aproximativ zece puncte, a venit pe neasteptate. 'Lucrul crucial in viata nu este daca vei cadea, ci daca te vei ridica',…

- Prim-ministrul grec Alexis Tsipras a cerut luni partidului sau Syriza sa se regrupeze si sa tina seama de mesajul alegatorilor inaintea alegerilor nationale anticipate pe care intentioneaza sa le convoce dupa o infrangere rasunatoare din partea conservatorilor din opozitie in alegerile pentru Parlamentul…

- Conservatorii din partidul Noua Democratie au castigat alegerile europarlamentare desfasurate duminica in Grecia, provocand o infrangere grea premierului de stanga in exercitiu Alexis Tsipras, arata un sondaj efectuat la iesirea de la urne, transmite Reuters. In Germania, coalitia CDU/CSU a cancelarului…

- Prim-ministrul grec Alexis Tsipras a anuntat un pachet de masuri de relaxare fiscala si majorare a pensiilor dupa iesirea din criza, inaintea alegerilor din mai pentru Parlamentul European, transmit Xinhua, dpa si Reuters, preluate de Agerpres. La 10 luni de cand Grecia a iesit din al treilea program…