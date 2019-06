'Cer dizolvarea parlamentului si organizarea de alegeri nationale', a declarat cu putin timp in urma premierul Tsipras, in biroul presedintelui Pavlopoulos, care a dat curs solicitarii, conform Constitutiei. Mandatul lui Tsipras urma sa se incheie in octombrie, dar 'o campanie prelungita de patru luni ar fi pus in pericol traiectoria linistita a economiei', a explicat seful guvernului, fara a mentiona data de 7 iulie pe care o anuntase anterior. Decizia premierului de devansare a scrutinului legislativ a survenit in urma esecul partidului sau de stanga Syriza in alegerile europene si in cele…