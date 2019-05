Alegeri anticipate Grecia. Alexis Tsipras: Syriza trebuie să se regrupeze înaintea alegerilor Intr-un discurs destinat ralierii fidelilor partidului Syriza, Tsipras a declarat ca rezultatul votului de duminica, in care opozitia Noua Democratie s-a plasat inainte cu aproximativ zece puncte, a venit pe neasteptate. 'Lucrul crucial in viata nu este daca vei cadea, ci daca te vei ridica', a spus Tsipras. 'Vreau sa va cer astazi tuturor sa va regrupati si sa luptati. Stim foarte bine ca putem face asta. Pentru ca puterea noastra principala este ca aparam ceea ce este drept, valorile noastre, valorile factiunii democratice si ale stangii'. Tsipras a adaugat ca intentioneaza sa convoace… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

