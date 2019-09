Intr-un interviu acordat pentru DC News, Claudia Țapardel de la PSD califica pregatirea membrilor USR-PLUS, in frunte cu liderul Dan Barna, drept una slaba. Țapardel s-a referit la lipsa de ințelegere a cadrului legislativ și administrativ.

”Deși sunt tineri, sunt frumoși, au experiența profesionala, au studiat in strainatate, cel puțin așa se recomanda ei, am vazut in ultimul timp, ca, din punct de vedere al cunoștințelor legislative, al cunoștințelor administrative stau foarte prost. Domnul Barna, totuși este un potențial prezidențiabil, da dovada, nici nu aș vrea sa fiu foarte agresiva…