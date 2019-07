Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca MAI nu stabileste numarul sectiilor de votare din tara si al stampilelor de vot. "Ministerul Afacerilor Interne nu stabileste numarul sectiilor de votare din tara, acesta este atributul autoritatilor locale cu avizul Autoritatii Electorale…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, este audiata, marti, in audiata in Comisia de ancheta pentru presupuse fraude la europarlamentare. Carmen Dan a declarat in fata comisiei ca nu Ministerul de Interne stabilestenumarul sectiilor de votare, al buletinelor de vot, al stampilelor sau al cabinelor de vot.…

- Ministrul Carmen Dan a declarat ca, in urma sesizarilor trimise la MAI și verificarilor facute, au fost constituite 217 dosare penale, din care 128 privind posibile fraude la alegerile din 26 mai. Ea a spus ca in sistemul de monitorizare a votului au fost 9282 de notificari privind nereguli, conform…

- Au inteles contracandidatii ca Iohannis ramane, vrea si este sigur ca va castiga? "Nu au inteles de la anuntul domnului presedinte Iohannis, ci de la ultimul summit, de pe 21 iunie, cand functia de presedinte al Consiliului European s-a stabilit ca va merge catre liberali, nu catre PPE. Anuntul…

- "Am discutat si probabil ca vom avea ca tema in cadrul unei sedinte de coalitie si ideea aceasta a infiintarii unei comisii parlamentare de ancheta pentru votul din 26 mai. Este important pentru toata lumea sa stie ca lucrurile au decurs corect si, daca au existat probleme, acestea sa fie evidentiate",…

- Ea a reamintit ca la reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne din 6 iunie a fost adoptat un mandat de negociere in acest sens. 'Este realmente o onoare pentru presedintia Romaniei la Consiliul UE sa continue dialogul SUA - UE. Pe agenda de azi avem cateva teme extrem de importante,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat, duminica seara, la Antena 3, ca au fost "peste 9.200 de semnalari de vot multiplu", mentionand ca toate atributiile ministerului in cadrul alegerilor europarlamentare din data de 26 mai au fost doar in plan intern. "Am pus ideile principale…

- Membrii delegației germane fac parte din Comisia pentru mediul rural și protecția consumatorului, domeniile de interes propuse au fost cel agricol, viticol, creșterea animalelor, in special sectorul ovinelor și rezervațiile naturale, motiv pentru care, la intalnirea de la sediul Palatului…