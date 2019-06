Stiri pe aceeasi tema

- Congresul extraordinar va incepe dimineața, in prima parte a zilei urmand sa fi modificat statutul PSD, in sensul alegerii președintelui, președintelui executiv și secretarului general prin delegați, iar in a doua parte a zilei pana seara se va desfașura procesul propriu-zis de alegere, au explicat…

- Dupa esecul din alegerile pentru Parlamentul European si dupa incheierea oficiala a epocii Liviu Dragnea, Partidul Social Democrat (PSD) se afla in fata unei optiuni dificile si interesante. Va trebui sa selecteze, intr-un interval relativ scurt, liderul partidului si candidatul la prezidentiale. Dupa…

- ''Vorba aia: ni s-au inecat cam toate corabiile. Aproape toate! Cam asta-i starea de spirit...'', a scris Codrin Stefanescu pe Facebook. Postarea lui Codrin Stefanescu vine dupa vizita Vioricai Dancila la Bruxelles, acolo unde seful Guvernului a afisat o poziție diametral opusa fața de cea de pe…

- Fostul premier Paul Stanescu, mazilit de Liviu Dragnea, va deveni noul presedinte executiv al partidului, pana la Congresul din luna iunie, sustin surse politice pentru Adevarul. Viorica Dancila va prelua azi, oficial, sefia partidului. Codrin Stefanescu, unul dintre locotenentii fideli lui Dragnea,…

- Calin Dobra, liderul PSD Timiș, a declarat presei ca va participa, astazi, la ora 18.00, la Comitetul Executiv al PSD, la București, convocat de urgența dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. „Da, merg la București. Merg și pe parte administrativa, pentru ca sunt anumite proiecte depuse de la nivelul consiliului…

- La o zi dupa alegerile pierdute cu cel mai prost scor din istoria partidului, baronii PSD se declara bulversați de rezultate și furioși pe Liviu Dragnea, pe care acum il acuza de tiranie și confiscarea partidului. Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș: ”Ati putea sa reveniti intr-o jumatate de…

- Apar primele informații pe surse din cadrul PSD. Liderii partidului cer congres in care sa fie aleasa o noua conducere a partidului, daca PSD pierde alegerile europarlamentare.Citește și: Prima victorie ZDROBITOARE - USR anunța ca a caștigat alegerile in Noua Zeelanda Conform unor informații…

- Mitingul PSD de la Craiova a inceput. Sunt prezenti cateva zeci de mii de militanti ai partidului. Participa la miting presedintele PSD, Liviu Dragnea, secretarul general al partidului, Codrin Stefanescu, Rova...