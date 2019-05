Alegeri 26 mai. Asul din mâneca PSD după clipul cu Iisus: După ce vă trec nervii, gândiți-vă la un lucru ”Ati vazut serialul "Hercule", ala in care eroul mitologic avea pantaloni mulati din piele si intra in carciumi dotate cu tejghea si scaune de bar la standarde occidentale? Asta e lumea tefelistilor. D-asta fac si clip-uri in care Isus te indeamna la vot. Ei n-au repere istorice sau etice, n-au credinte sau trecut si toata lumea e croita pe modelul benzilor desenate. D-aici si intoleranta/lipsa de flexibilitate - ca doar Wolferine nu sta la negocieri, ci isi lichideaza dusmanii - sau credinta ca daca le merge anapoda nu-i din vina lor, ca-s prosti, ci din cauza unei conspiratii internationale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

