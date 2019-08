Alegeri 2020 - SUA. Candidatul republican, Bill Weld, atac la Donald Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Bill Weld, candidatul republican care doreste sa il infrunte pe Donald Trump in alegerile primare in vederea desemnarii drept candidat la alegerile prezidentiale din 2020, a denuntat duminica "rasismul" presedintelui american, apreciind ca ar putea insemna sfarsitul partidului conservator american,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a confirmat vineri ca a discutat cu NRA, puternicul lobby al armelor de foc din Statele Unite, si a asigurat ca este cel mai fervent aparator al dreptului americanilor de a detine arme, dar a insistat ca persoanele cu afectiuni psihice sa nu mai poata avea acces la arme,…

- Donald Trump a vizitat, miercuri, orașul Dayton, statul Ohio, și orașul El Paso, din Texas. Președintele SUA s-a intalnit cu victimele care au supraviețuit celor doua atacuri armate care au avut loc la sfarșitul saptamanii trecute. Trump și soția sa, Melania, au fost insa intampinați cu proteste in…

- Aflat in drum El Paso, Texas, presedintele american Donald Trump i-a criticat pe Twitter pe primarul Nan Whaley si pe senatorul Sherrod Brown, politicieni democrati din Ohio, ca au reflectat in mod fals intalnirea cu acestia din timpul vizitei sale la spitalul din Dayton unde sunt tratati supravietuitorii…

- Presedintele american Donald Trump i-a acuzat miercuri pe cei care il acuza ca alimenteaza ura rasiala in Statele Unite, dupa doua atacuri armate sangeroase in Texas si Ohio, ca fac acest lucru in scopuri politice, relateaza AFP potrivit news.ro.Aceste maceluri recente ”nu au nimic cu presedintele…

- Celebritatile de la Hollywood cer legi pentru controlul armelor ca urmare a recentelor masacre din Dayton, Ohio, si El Paso, Texas. Cantareata Rihanna (31 de ani) si alte vedete ii aduc acuzatii presedintelui american Donald Trump (73 de ani).

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca drapelele arborate in cladirile oficiale sa fie coborate in berna pana pe 8 august, in semn de respect fata de cele 29 de victime ale celor doua atacuri armate care au indoliat SUA in mai putin de 24 de ore, a anuntat Casa Alba duminica, transmite AFP.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat duminica seara ca intentioneaza sa il nominalizeze pe John Ratcliffe pentru postul de director al Comunitatii serviciilor de informatii americane, inlocuindu-l astfel de Dan Coats, care a decis sa demisioneze, informeaza site-ul Axios.com si postul CNN.Citește…