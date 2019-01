Preotul Constantin Necula a acordat un interviu pentru Agerpres, in care a atins și problema din politica.

Intrebat ce va face in acest an electoral 2019, daca se va implica in vreun fel, preotul Constantin Necula a raspuns: ”Nu. Daca as putea, m-as retrage intr-o biblioteca. In anii electorali as sta si as traduce din Sfintii Parinti si sigur ca as alege cate un text de luminat la oamenii politici. Ii vad foarte porniti pe ei, ei intre ei, lucru pe care il transfera si catre tara. E foarte periculos cand intri cu ura in politica si cu lipsa de cultura a comunicarii si a dialogului.…