Alegeri 2019. Premierul, gest-cheie înainte de alegeri Intr-o inregistrare video, Zaev a afirmat ca alegerile de duminica implica o decizie-cheie intr-un moment critic pentru tara. ''Fac apel la toti cetatenii nostri sa mearga la vot si sa voteze dupa propria constiinta, atat pentru viitorul tarii noastre, cat si pentru cel al copiilor nostri'', a declarat Zaev, cerandu-le sa lase divizarile deoparte pe 5 mai si sa fie uniti in decizia lor. Potrivit lui Zaev, in ultimii doi ani, cetatenii au sprijinit rezolvarea celor mai dificile probleme in ce priveste relatiile de vecinatate si deschiderea perspectivelor Macedoniei de Nord. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

