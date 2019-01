Iulian Dinu, românul care a format 2500 de antreprenori

"Totul a pornit acum 11 ani cand mi-am inceput cariera de kinetoterapeut, preparator fizic si antrenor personal. Acum 5 ani am lansat Fitness Education School , o scoala de formare in domeniul sportiv cu care activam in prezent in 13 orase din Romania. In prezent am format peste 2500 de… [citeste mai departe]