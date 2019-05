Alegeri 2019. Partidele politice, penalizate. Rezultate preliminare Alegeri 2019. Alegatorii au fost chemati sa decida componenta consiliilor locale in 248 de unitati administrative din Anglia - cu exceptia Londrei - si 11 din Irlanda de Nord si sa desemneze primarii din sase orase engleze. Alegeri 2019. Conservatorii ocupau aproape 60% din cele 8425 de posturi de consilieri puse in joc si au obtinut cu 212 mai putine decat in mandatul precedent, arata o numaratoare partiala a voturilor preluata de Reuters de la BBC. Sondajele preziceau insa pierderi mult mai mari, chiar peste 800, conform agentiei PA. Alegeri 2019. Laburistii, care constituiau… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

