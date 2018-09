Alegeri 2019: Ioan Ghișe candidează! ”Cred in vocatia europeana a Romaniei si am militat 27 de ani pentru acest crez, in functii de demnitate alese: consilier municipal, consilier judetean si primar al Brasovului, deputat si senator in Parlamentul Romaniei. Competenta politica, cinstea si patriotismul sunt valorile care m-au calauzit in cariera politica si pe care le voi promova si in Parlamentul european. Conditia canditaturii ca INDEPENDENT presupune strangerea a minimum 100000 de semnaturi de la sustinatori. Va solicit Dumneavoastra, cetatenilor romani care aveti incredere in mine, sa ma ajutati in acest demers… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Ghișe și-a anunțat intenția de a candida ca independent la alegerile din mai 2019 pentru Parlamentul European.„Cred in vocatia europeana a Romaniei si am militat 27 de ani pentru acest crez, in functii de demnitate alese: consilier municipal, consilier judetean si primar al Brasovului,…

- Luminița Țundrea, avocat timișorean de succes și consilier local, susține modificarea legislației in domeniu. Cu activitate și o indelungata experiența profesionala in domeniul de business, ea considera ca este nevoie de echilibru in orice tip de reglementare – intre ceea ce contribui…

- Fostul consilier al lui Donald Trump, George Papadopoulus, ale carui observatii dintr-un pub din Londra au declansat ancheta americana privind posibila intelegere cu Rusia, a fost condamnat la 14 zile de inchisoare, informeaza BBC.

- Un fost ministru nipon al apararii, Shingeru Ishiba, si-a anuntat vineri candidatura la functia de presedinte al Partidului Liberal Democrat (PLD), impotriva premierului Shinzo Abe, a carui putere absoluta o denunta, informeaza AFP. Alegeri interne in aceasta mare si veche formatiune conservatoare ar…

- El a dezvaluit ce plan are pentru vineri. ”Indiferent ce se va intampla atunci, noi suntem in legitima aparare”, a transmis Malin Bot care a vorbit despre Next Level in ceea ce privește protestele impotriva Guvernului Dancila. Mesajul acesta ne face sa ne gandim ca se poate ajunge la violențe.…

- Liviu Gavrilescu, profesor la Universitatea de Nord din Baia Mare, fost consilier al prefectului judetului si consilier IT la Prefectura Maramures, a fost ucis in dimineata zilei de marti, 10 iulie, in casa personala situata intr-un cartier de la marginea orasului.

- Liviu Gavrilescu, profesor la Universitatea de Nord, fost consilier al prefectului si consilier IT la Prefectura Maramures, a murit in aceasta dimineata. Se pare ca ar fi fost victima uni scandal domestic.

- Dupa ce presa a speculat motivul pentru care liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a delegat atribuțiile de președinte al Senatului catre social-democratul Adrian Țuțuianu exact inainte de decizia Coaliției cu privire la o eventuala suspendare a președintelui Klaus Iohannis, premierul revine in prim-plan.…