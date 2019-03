Stiri pe aceeasi tema

- "Desi in masterplanul de transport este prevazut un drum expres care sa traverseze judetul Caras-Severin, acesta nu a fost construit inca. A inceput, din cate stiu eu, dinspre Pitesti, spre Craiova. Eu sper sa ajunga si pe teritoriul judetului nostru", a afirmat Silviu Hurduzeu, care este membru…

- Victor Ponta susține ca primarilor PSD li s-a interzis de la partid sa participe la o întâlnire cu comisarul european Corina Crețu. Aceasta va deschide lista la europarlamentare a Pro România. "Probabil ati constatat, astazi, ca primarii PSD nu au fost la întâlnirea…

- 'Probabil ati constatat, astazi, ca primarii PSD nu au fost la intalnirea cu comisarul european. E mai mult decat prostie, este un gen de fanatism pe care PSD nu l-a avut niciodata, ca a fost la putere, ca a fost in opozitie (...) Am inteles ca au fost sunati sa nu vina sa se intalneasca cu comisarul…

- "Am luat decizia sa ma alatur echipei PRO Romania, constient fiind ca aici este singurul loc in care se poate face, in momentul de fata, politica social-democrata autentica, orientata spre oameni si nevoile lor", afirma Marian Neacsu, intr-o declaratie de presa transmisa marti. El spune ca…

- De peste doi ani, sondajele DCNews permit cititorilor site-ului sa-și exprime opinia asupra unor teme de interes din actualitatea romaneasca sau internaționala. In premiera, incepand de luni vom lansa un nou sistem de vot, care permite raportarea rezultatelor la nivel internațional, național…

- ''Noi ne-am bucura foarte mult daca, in primul rand, Corina Cretu decide sa candideze din nou, pentru ca nu a decis inca acest lucru. Si, in al doilea rand, daca decide sa candideze, sa o convingem sa fie la noi pe lista. Eu cred ca orice partid din Romania vrea sa aiba un comisar european pe lista,…

- Victor Ponta, fostul premier, a declarat ca nu va candida la alegerile prezidențiale din 2019. Fostul premier a mai spus ca nici Liviu Dragea nu ar fi o soluție și ca daca va candida, „mergem toți...

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, are un model de presedinte ideal. Din pacate pentru fostul premier, modelul sau de sef de stat este la mii de kilometri departare, in persoana fostului presedinte american Barack Obama. Ponta publica pe Facebook o inregistrare video in care Obama viziteaza un spital,…