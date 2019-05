Stiri pe aceeasi tema

- Vrei sa afli secția de votare la care ești arondat la alegerile din 26 mai 2019? Consulta Registrul electoral. Daca in ziua votarii nu te afli in localitatea de domiciliu, poți vota la orice secție de votare, transmit reprezentanții Autoritații Electorale Permanente. Da CLICK aici pentru a afla secția…

- Cand și unde poți vota? Alegerile europarlamentare se vor desfasura in 26 mai 2019. Votul incepe la ora 7.00, ora locala si se desfasoara pana la ora 21.00, ora locala. Pot vota toți cetatenii romani care au varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv. De asemenea, pot vota cetatenii…

- ''Summit-ul de la Sibiu din data de 26 mai va fi despre EI, nu despre VOI! Nici pana acum, nici acum, nici de acum inainte nu a fost, nu este și nu va fi cu adevarat despre VOI. Și pana acum, și acum, și de acum inainte a fost, este și va fi in realitate doar despre EI. ...Pentru ca VOI sunteți…

- Spitalul Municipal Carei din subordinea Consiliului Local Carei scoate la concurs 12 posturi printre care și unul de economist și unul de administrator. Pentru postul de economist se cere o vechime de …,,muszai,, 6 ani și 6 luni in domeniul financiar-contabil. Nu 6 ani și 5 luni sau 6 ani și 4 luni…

- Un lider UDMR a decedat in urma unui grav accident de circulație, scrie cancan.ro. In tragedia care a avut loc in centrul orașului Zalau și-a pierdut viața atat liderul politic, cat și soția sa. Erdodi Bela a fost unul dintre membrii fondatori ai UDMR Zalau și, totodata, cel mai in varsta…

- Cateva sute de studenti basarabeni au votat, duminica, pana la orele amiezii, la sectia deschisa la Casa de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca, pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, scrie Agerpres. "Am inceput activitatea la ora 7.00 si sectia se va inchide la ora 21.00. Procesul…

- Aproape trei milioane de alegatori cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati, azi, la urme pentru a alege noul parlament de la Chisinau, in cadrul unui scrutin ce are loc simultan cu un referendum privind reducerea numarului de deputati, de la 101 la 61. La actualul scrutin concureaza 14…

- Uniunea Salvati Romania reactioneaza oficial la informatia ca Laura Codruta Kovesi este urmarita penal pentru trei infractiuni. Intr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a partidului, USR transmite ca "penalii vor sa blocheze cu orice preț alegerea lui Kovesi ca procuror european".CITEȘTE…