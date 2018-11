Kremlinul a declarat miercuri ca o presiune externa clara a fost exercitata la votul pentru alegerea noului sef al Interpol, dar ca nu a identificat niciun factor care ar face aceste alegeri ilegale, informeaza agentiile de presa ruse, citate de Reuters. Alegerea presedintelui Interpol, care a avut miercuri in Dubai si in cadrul carora a invins candidatul sud-coreean in detrimentul unui general rus, a fost marcata de ''presiuni puternice'', a apreciat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform AFP. Organizatia internationala de politie l-a ales pe sud-coreeanul…