Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Italiei Matteo Salvini, care este ministru de Interne și liderul formațiunii de extrema-dreapta Liga Nordului, a salutat victoria președintelui ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, intr-un mesaj pe Twitter, spunand ca ”și in Brazilia, oamenii au trimis acasa stanga”, relateaza AP preluata…

- Organizatia Amnesty International a afirmat ca victoria lui Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica din Brazilia ar putea slabi apararea drepturilor omului in aceasta tara, relateaza luni agentia DPA. ''Presedintele ales a facut campanie cu o agenda in mod deschis impotriva drepturilor…

- Dupa numaratoarea a 99% din voturile exprimate in al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia, Jair Messias Bolsonaro, candidatul Partidului Social Liberal a caștigat confortabil in fața concurentului Fernando Haddad, candidatul din partea partidului muncitoresc și protejatul fostului…

- Aproximativ 147 de milioane de alegatori sunt asteptati duminica in mai mult de 80.000 de sectii de votare pentru a opta intre Jair Bolsonaro si Fernando Haddad, potrivit AFP si Le Monde. Jair Bolsonaro pe...

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, care a candidat din partea Partidului Social Liberal, a caștigat duminica alegerile prezidențiale organizate in Brazilia, dupa ce a obținut 55% din voturi, relateaza site-ul agenției Dpa și postul BBC, scrie Mediafax.Fernando Haddad, care a candidat…

- Duminica, 7 octombrie, naționalistul Milorad Dodik a castigat locul rezervat sarbilor la președinția colegiala a Bosniei, pe care o va imparti cu un bosniac și un croat. Dupa o campanie dusa pe o linie comunitara, Milorad Dodik va co-prezida o țara divizata, pe care a calificat-o in trecut ca fiind…

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, si-a marit avantajul asupra adversarului sau de stanga, Fernando Haddad, in cel mai recent sondaj preelectoral facut public inaintea scrutinului prezidential de duminica din Brazilia, transmite marti dpa preluata de Agerpres. Sondajul, realizat…

- Candidatul stangii braziliene, Fernando Haddad, in plina ascensiune in intentiile de vot, l-ar invinge pentru prima data pe candidatul extremei drepte, Jair Bolsonaro, in cel de-al doilea tur de scrutin prezidential ce va avea loc pe 28 octombrie, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii luni,…