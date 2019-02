Alegerea husei pentru iPhone in functie de caracteristicile fiecarui model Este binecunoscut faptul ca celebrul brand american, producator al iPhone-ului - Apple, comercializeaza numai dispozitive de calitate. Cu un design deosebit si performante greu de atins, acest model de telefon se afla in topul preferintelor pasionatilor de tehnologie moderna.



Fiecare posesor de iPhone cunoaste cat este de importanta accesorizarea acestuia cu o husa de protectie, in vederea prelungirii duratei de viata a dispozitivului, dar si a mentinerii unui aspect estetic intact. In ciuda acestui lucru, prea putini dintre utilizatorii de iPhone stiu cum sa faca alegerea adecvata pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stiai ca o locuinta se transforma in “acasa” atunci cand te incarca cu energie pozitiva, este primitoare si te ajuta sa te relaxezi? Iar living-ul devine centrul de atractie al casei atunci cand se aduna prietenii, familia si cunoscutii in jurul semineului si se bucura de momentele calde, cu povesti…

- Termal Technology powered by Carbon Fiber Heating s-a nascut dintr-un concept revoluționar, care nu cu mult timp in urma parea imposibil: utilizarea unui material organic, in loc de un metal, pentru a absorbi energia electrica și a o transforma in caldura și anume fibra de carbon. De…

- Apple a inceput sa comercializeze primele huse de protectie cu baterie integrata pentru iPhone XS, XS Max si iPhone XR, scrie realitatea.net.Noile huse pastreaza designul generatiei anterioare. Acestea sunt construite din silicon si vor fi disponibile in doua variante: alb si negru.

- Compania sud-coreeana Samsung ar putea lansa in februarie noul smartphone Samsung Galaxy S10, dotat cu tehnologie 5G. Telefonul inteligent va putea fi cumparat inițial din Coreea cu aproape 1.600 de dolari, fiind de doua ori mai mult decat S10 E, cel mai ieftin model. Noul smartphone, care va avea viteza…

- Specialiștii susțin ca atat cei mici, cat și adulții au nevoie de cat mai multa mișcare in aer liber. Chiar daca a venit iarna, acest lucru nu inseamna ca trebuie sa evitam sa ieșim afara, ci dimpotriva. Pentru a feri copiii de frig, parinții cauta sa faca cele mai bune alegeri in materie de geci de…

- Apple este chemata in fata instantei intr-un proces in care este acuzata ca si-a indus intentionat in eroare clientii mintind sau ascunzand anumite detalii despre ecranele noilor modele de iPhone, potrivit digi24.ro.

- Motivele sunt multiple: aspectul conservator, performanța extrem de buna și prețul accesibil specific unui smartphone ce se apropie de vârsta de un an. Este un iPhone 8 potrivit pentru tine? Citește în rândurile urmatoare. iPhone 8 urmarește linia conservatoare a celor de…

- In cazul in care faci parte din categoria celor care detin acest telefon, cu siguranta iti doresti sa te bucuri de el pentru o perioada cat mai lunga. In acest sens, in randurile de mai jos gasesti 5 motive intemeiate menite sa te determinte sa achizitionezi o husa pentru bijuteria ta. Ecranul ramane…