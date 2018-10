Alegerea culorilor în funcţie de tonul pielii Pielea de un ton deschis Verde smarald, bleu pal și camel Daca aveți pielea alba și va bronzați greu deja poate ca știți ca aveți un ton deschis. Nuanțele potrivite sunt cele intense ca al pietrelor prețioase smarld sau safir, puteți opta insa și pentru culori pastelate care sa fie insa suficient de pastelate incat sa nu para șterse. Daca optați pentru o astfel de varianta puneți accentul pe machiaj fie printr-un ruj roșu sau un machiaj mai accentuat al ochiilor. Nuanța de camel este și ea potrivita pentru persoanele cu tenul deschis deoarece creaza un contrast interesant… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

