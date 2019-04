Alegere SURPRINZĂTOARE. Eliza Buceschi a SEMNAT contractul Titular in echipa naționala a Romaniei și al doilea golgheter al ultimei ediții a Campionatului European, Eliza Buceschi a luat o decizie suprinzatoare in privința viitorului sau. Jucatoarea Coronei Brașov, monitorizata și ofertata de echipe din țara, dar mai ales din strainatate, a hotarat, surprinzator, sa ramana la echipa de sub Tampa. Motivul principal care a determinat-o sa semneze prelungirea contractului a fost „potentialul Brasovului de a face performanta, dar si conditiile oferite de Corona”. Conform unor surse din cadrul gruparii brașovene,... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eliza Buceschi, 25 de ani, a semnat prelungirea contractului cu echipa de handbal Corona Brasov. Jucatoarea a ales sa continue sub Tampa dupa doua sezoane petrecute in tricoul „galben-albastru" in care spune ca s-a simtit foarte bine atat in Brasov cat si la echipa, dar ca ceea ce a determinat-o sa…

- Eliza Buceschi a semnat prelungirea contractului cu echipa de handbal Corona Brasov. Jucatoarea a ales sa continue sub Tâmpa dupa doua sezoane petrecute în tricoul „galben-albastru” în care spune ca s-a simtit foarte bine atât în Brasov cât si la echipa,…

- Eliza Buceschi a semnat prelungirea contractului cu echipa de handbal Corona Brasov. Jucatoarea a ales sa continue sub Tampa dupa doua sezoane petrecute in tricoul „galben-albastru” in care spune ca s-a simtit foarte bine atat in Brasov cat si la echipa, dar ca ceea ce a determinat-o sa semneze a…

- Eliza Buceschi a semnat prelungirea contractului cu echipa de handbal Corona Brasov. Jucatoarea a ales sa continue sub Tampa dupa doua sezoane petrecute in tricoul „galben-albastru” in care spune ca s-a simtit foarte bine atat in Brasov cat si la echipa, dar ca ceea ce a determinat-o sa semneze a fost…

- Eliza Buceschi a semnat prelungirea contractului cu echipa de handbal Corona Brasov. Jucatoarea a ales sa continue sub Tampa dupa doua sezoane petrecute in tricoul „galben-albastru” in care spune ca s-a simtit foarte bine atat in Brasov cat si la echipa, dar ca ceea ce a determinat-o sa semneze a fost…

- Ieri a fost publicat, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I numarul 172 din 4 martie, Decretul numarul 136 "privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie din Ministerul Afacerilor Interne". Dupa care, in actul normativ la care facem referire, se arata ca, "in temeiul prevederilor…

- Dinamo s-a ințeles cu Alexander Christovao, care a semnat azi cu formația lui Rednic, insa la echipa nu va ramane și Ivan Hladik, fundașul atat de așteptat de antrenorul lui Dinamo. Stoperul slovac a explicat de ce nu a semnat cu Dinamo. Impresarii sai au omis sa le spuna dinamoviștilor faptul ca are…

- Intr-o conferința de presa susținuta, astazi, primarul Brașovului, George Scripcaru, a vorbit despre posibila colaborare dintre clubul Corona și echipa de fotbal de liga a treia, Steagul Roșu Brașov. Acesta a dat garanții ca municipalitatea se va implica material pentru ca gruparea de fotbal sa continue…