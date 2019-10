Alegere primari în două tururi. Ciolacu: USR, condiție pentru PNL "USR a pus conditie PNL ca voteaza guvernul doar daca trece legea cu alegerea primarilor in doua tururi. Ce face PNL cand e vot in Senat?! Chiuleste, evident! Doar 10 senatori PNL din 26 au venit la vot! Asta sa stiti cand ii mai auziti rupandu-si camasa de pe ei la televizor de grija tarii! PSD si UDMR au ramas consecvente si au votat impotriva. Proiectul a fost respins. Dar cum ramane cu guvernarea mult promisa?! Cum ramane cu responsabilitatea fata de oameni?! Sau poate ca, de fapt, fara voturile fostilor pesedisti acum plecati la alte partide nu pot sa faca nimic singuri. Un lucru e clar:… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Senatorul USR Florina Presada a declarat miercuri, dupa respingerea in Senat a proiectului privind alegerea primarilor in doua tururi, ca trecerea acestei legi este o conditie pentru ca formatiunea sa sa sustina un nou Guvern. "Trecerea legii privind alegerea primarilor in doua tururi…

"Trecerea legii privind alegerea primarilor in doua tururi este o conditie pentru USR pentru votarea investirii unui nou Guvern (...) Le cerem acest lucru partenerilor de motiune, Partidului National Liberal, sa depuna toate eforturile necesare pentru ca aceasta modificare legislativa sa fie adoptata,…

Senatul a respins, miercuri, proiectul USR privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, in cazul in care niciunul dintre candidati nu intruneste majoritatea de voturi. Senatul este prima camera sesizata, iar in Camera Deputaților mai exista un proiect de lege privind alegerea primarilor in…

Senatorul UDMR Cseke Atilla a dezmintit informatia cum ca UDMR i-ar fi impus liderului PNL Ludovic Orban ca in schimbul sustinerii noului guvern sa se renunte la o eventuala modificare a legislatiei electorale astfel incat primarii sa fie alesi in doua tururi. Acesta a explicat ca in timpul consultarilor…

Comsia pentru administrație a Senatului a votat marți, raport de respingere pentru proiectul USR privind alegerea primarilor in doua tururi, anunța MEDIAFAX.Citește și: ULTIMA ORA Viorica Dancila, intampinata de protestatari la Ploiești: 'Ghița e in Serbia/ Nu ne mai alungați tinerii'…

S-au inregistrat 7 voturi "impotriva" initiativei legislative si doar 2 voturi in favoarea acesteia. Au votat pentru respingere senatorii PSD Florin Carciumaru, Eugen Dogariu, Carmen Dima, Liviu Mazilu, Lucian Trufin si Rooxana Paturca, alaturi de senatorul UDMR Cseke Attila. In favoarea proiectului…

