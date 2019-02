Stiri pe aceeasi tema

- Federația Franceza de Tenis a anunțat astazi suprafața pe care se va juca duelul din Fed cup dintre Franța și Romania, care va avea loc la Rouen, in Hexagon, in week-end-ul 20-21 aprilie 2019. Astfel, francezii au ales ca disputa din semifinalele competiției sa se joace pe zgura, in Sala Kindarena din…

- Rouen va fi orașul care gazduiește semifinala Fed Cup dintre Franța și Romania, de la 20 și 21 aprilie 2019. Comitetul Executiv al Federației Franceze de Tenis a decis astazi locul in care Halep și compania vor infrunta Franța pentru un loc in finala Fed Cup. Meciurile se vor juca in sala Kindarena,…

- Romania s-a calificat in semifinala Fed Cup, dupa ce a trecut de Cehia, scor 3-2. Pe langa performanța fantastica, in evidența iese și gestul Simonei Halep, care a fost de acord ca fiecare jucatoare, indiferent de statut, sa primeasca aceeași suma de bani din partea Federației. "Federația oricum a semnat…

- Romania a urcat 3 pozitii si se afla pe locul al V-lea, cu 8.912,5 puncte, in clasamentul Fed Cup, dat publicitatii de Federatia internationala de tenis (ITF), dupa victoria obtinuta in deplasare, in fata Cehiei, detinatoarea trofeului, care se mentine in continuare pe prima pozitie, cu 31.362,5 de…

- Romania a urcat trei pozitii si se afla pe locul al cincilea, cu 8.912,5 puncte, in clasamentul Fed Cup, dat publicitatii de Federatia internationala de tenis (ITF), dupa victoria obtinuta in deplasare in fata Cehiei, detinatoarea trofeului, care se mentine in continuare pe prima pozitie, cu 31.362,5…

- Romania a trecut de Cehia, scor 3-2, in turul 1 al Grupei Mondiale la Fed Cup, dupa 5 meciuri jucate la Ostrava. Semifinala dintre Romania și Franța se va juca pe 20 și 21 aprilie. Romania și-a egalat cea mai buna performanța din istorie, semifinala din 1973. Totuși, trebuie precizat ca in urma cu 46…

- Romania s-a impus in fața Cehiei, scor 3-2, și va juca in semifinalele Fed Cup contra Franței. Darren Cahill, antrenorul cu care Simona Halep a obținut cele mai importante performanțe din cariera, a urmarit cu sufletul la gura infruntarea din Fed Cup. Semifinala dintre Romania și Franța se va juca…

- Ucraina se va duela cu Polonia în FedCup, însa Elina Svitolina (locul șapte mondial) nu va face parte din echipa Ucrainei. Jucatoarea a anunțat ca o accidentare o împiedica sa evolueze, însa Federația de Tenis din Ucraina are o alta varianta: Svitolina a refuzat sa joace pentru…