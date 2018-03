Stiri pe aceeasi tema

- Campania cotidianului Libertatea de conștientizare a problemelor pe care le are cartierul de afaceri Pipera Sud are la baza un videoclip argument, realizat de o echipa de profesioniști. DECLARAȚIA #SalvatiPipera. Libertatea lanseaza o campanie pentru salvarea cartierului de afaceri al Capitalei PETIȚIA…

- De Ziua Internationala a Femeii, presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a venit cu o felicitare pentru toate femeile din tara."Dragile mele femei,Va multumesc pentru curajul de a cere mai mult si puterea cu care obtineti, rand pe rand, lucrurile pe care le meritati.

- Simulare Evaluarea Nationala | SUBIECTE si BAREM la matematica, clasa a VIII-a. Calendarul probelor Elevii de clasa a VIII-a au sustinut marti simularea pentru Evaluarea Nationala 2018, la proba de matematica. SUBIECTELE SI BAREMUL LA PROBA DE MATEMATICA: În…

- Sambata la pranz, in Rezervația Naturala Cheile Tișiței, a avut loc o avalanșa atipica in Munții Vrancei. O tanara care insoțea un grup de turiști din București a murit. Femeia a fost surprinsa de valul de zapada, care s-a declanșat in zona superioara a versantului și a continuat pana la baza vaii.…

- Cum va arata aquapark-ul de la Cluj - FOTO Emil Boc a anuntat ca Primaria vrea sa construiasca un aquapark pe un teren de 12,5 hectare din zona Becas, in parteneriat cu un investitor privat. Iata cum va arata noua atractie a Clujului. În ultima ședința de Consiliu Local, edilul a cerut un…

- NEWS ALERT Ce bani au cerut cluburile de la "orasul european al sportului 2018". SUME + CLASAMENT Pentru ca in 2018 Clujul este "oras european al sportului", Emil Boc a anuntat cea mai mare suma din istorie: 9,5 milioane lei nerambursabili pentru sportul clujean. Cluburile si federatiile sportive au…

- Florin Bratu le-a transmis un mesaj jucatorilor sai, de la care așteapta multe in perioada urmatoare, chiar daca echipa nu va juca in play-off in acest sezon, echipa terminand pe locul 8 sezonul regulat. "Vreau sa ieșiți pe teren și sa dați tot ce este mai bun, asta le-am transmis jucatorior in vestiar.…

- Dancila, despre Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat la presedintia Romaniei Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica, solicitata sa comenteze o eventuala candidatura a liderului PSD Liviu Dragnea, la presedintia Romaniei, ca este prematura o astfel de discutie, precizand insa…

- Procurorul general: Poate fi gasit oricine, oriunde in aceasta lume Procurorul general Augustin Lazar a declarat vineri ca "nu ar trebui sa dramatizam" in legatura cu inculpatii care fug in strainatate, deoarece "poate fi gasit oricine, oriunde in aceasta lume". Într-un interviu acordat…

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj a lansat faza judeteana a concursului „Mesajul meu antidrog", editia a XV-a. Concursul se va derula pana in luna mai. „Pot altfel!" este motto-ul competiți...

- Gest extrem al unui tanar de 19 ani din satul Chircesti, comuna Miclesti, judetul Vaslui. Dezamagit in dragoste si afectat dupa ce parintii au divortat si mama lui a plecat in strainatate, Marian a decis sa-si ia viata. Ultima deceptie suferita de Marian Macovei, despartirea de iubita lui, a fost…

- O supravietuitoare a recentului atac sangeros asupra unui liceu din Florida si soldat cu 17 morti, a lanat critici dure la adresa presedintelui Donald Trump, denuntand legaturile acestuia cu NRA, puternicul grup de...

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat, joi, ca Grecia nu va tolera niciun fel de amenintare la adresa integritatii sale teritoriale, dupa ce, luni seara, o nava turca a lovit o nava greceasca de patrulare din Marea Egee, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Mesajul nostru acum, maine…

- Dr. Quinn: Sport, sau dieta? Care dintre ele este mai importanta pentru a slabi? Atunci când vorbim despre sanatate în general, sau despre slabire în special, lucrurile sunt simple: "manânca mai puțin și mișca-te mai mult". Probabil, orice persoana care a hotarât…

- Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 13 februarie și va fi urmata de evaluarea…

- Romania, victorie facila in primul meci al zilei la Fed Cup Sorana Carstea a invins-o pe Carol Zhao in partida de deschidere a infruntarii Romania-Canada. Cârstea (38 WTA) a început perfect jocul cu un game la 0. Au existat ceva emoții în primele minute, când Zhao (138…

- Dieta de la Hollywood sau dieta cu grapefruit. Recomandari Dieta cu grapefruit reprezinta o arma simpla de ardere a grasimilor datorita cantitatii ridicate de betacaroten care ajuta la echilibrarea cantitati. La mic dejun: ½ grapefruit sau 1 cana cu suc de grapefruit neîndulcit…

- Fed Cup la Cluj. Dan Petrescu a asistat la antrenamentul romancelor FOTO Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, le-a vizitat, joi, la antrenament, pe jucatoarele din echipa de Fed Cup a Romaniei, care intalneste in acest weekend Canada, la Cluj-Napoca. "La antrenamentul din aceasta dupa-amiaza,…

- Vecine, dar si rivale | Cum arata astazi fiicele lui Bill Gates si Steve Jobs FOTO Steve Jobs si Bill Gates au fost prieteni si rivali. Primul a cofondat Apple, iar cel de-al doilea Microsoft. Cei doi au fiice apropiate ca varsta. Fiica lui Steve Jobs, Eve Jobs, are 19 ani. Jennifer Gates are…

- FOTO | Maria Sarapova are un nou iubit Dupa o relatie de trei ani cu tenismenul Grigor Dimitrov, in perioada 2012-2015, se pare ca Maria Sarapova are o noua relatie serioasa. Maria Sarapova (30 de ani) nu a cucerit niciun titlu în 2018, însa a câstigat în viata amoroasa.…

- S-a defectat pe linia de tramvai. Circulatia, blocata aproape o ora FOTO O masina defecta a dat peste cap circulatia tramvaielor in cartierul clujean Manastur. În data de 2 februarie 2018, circulatia tramvaielor a fost blocata pe strada Primaverii timp de 49 minute în intervalul orar…

- Dragostea adevarata exista! Iar cuplul Biel-Timberlake se bucura de ea din plin, chiar și la cinci de ani de la casatorie. Mesajul recent postat de Jessica, și adresat lui Justin Timberlake, e de-a dreptul emoționant și ne dovedește ce relație minunata exista intre cei doi soți! Ieri a fost ziua lui,…

- Contre putere-opozitie in CJ Cluj pe impartirea banilor catre primarii Intre reprezentantii majoritatii liberale si cei ai opozitiei PSD, din forul judetean Cluj, au avut loc dispute pe marginea impartirii banilor din impozitul pe venit pentru primariile din judet. În cele din urma, majoritatea…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania. Acesta a mai precizat ca spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra intr-o perioada de stabilitate. Intrebat de jurnalisti…

- A murit intoxicat cu fum Un barbat din Dej a murit, duminica, dupa ce in locuinta in care locuia a izbucnit un incendiu. "La primele ore ale dimineții, doua autospeciale, însoțite de un echipaj de prim ajutor SMURD, au intervenit pentru stingerea unui incendiu, la o locuința particulara…

- Dupa noua ani si jumatate de cand se afla la conducerea orasului, primarul Francisc Boldea s-a aratat deranjat de faptul ca unii lugojeni se plang de conditiile din spital. Primarul a fost surprins ca lugojenii ii cer socoteala pentru faptul ca in 2018 mancarea bolnavilor este carata de la bucatarie,…

- Simona Halep a anunțat in doua randuri de cand e la Australian Open ca dupa acest turneu iși va lua o mica vacanța, absentand astfel de la turneul dina Sankt Petersburg, dar rușii nu se lasa și pun presiune pe liderul mondial. Organizatorii turneului din Rusia spera s-o convinga pe jucatoarea noastra…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, a afirmat, miercuri, ca pozitia exprimata de Comisia Europeana cu privire la modificarea legilor justitiei reprezinta un mesaj venit intr-un moment important pentru Romania, cel al investirii unui nou guvern, dar si un avertisment ca UE va monitoriza…

- Mihai Silvașan, optimist inaintea meciului din FIBA Europe Cup Antrenorul “studenților” a evaluat șansele echipei sale in meciul cu Donar Groningen. U-BT Cluj-Napoca va juca miercuri, 24 ianuarie, ora 20:00, returul partidei cu Donar Groningen, din FIBA Europe Cup. Meciul conteaza pentru a 4-a…

- Oana Zavoranu nu mai tace. Vedeta a scris din nou un mesaj dur pe contul de socializare, in care face referire la vedetele care se machiaza in exces și la cele care promoveaza anumite produse. Oana Zavoranu s-a dezlanțuit din nou in mediul virtual. Mesajul ei a starnit reacții neașteptate in randul…

- Burse pentru elevii din Cluj. Peste 11 milioane de lei alocati din bugetul pe 2018 Si in 2018, toți elevii din municipiu care au media peste 8,50 și nota 10 la purtare, primesc bursa din partea Primariei Cluj-Napoca. Cuantumul este intre 75 și 125 lei. Anul acesta vor fi acordate 13.547…

- LIVE Cum joaca Klaus Iohannis in razboiul PSD-ului cu Romania Analistul Mihnea Stoica este invitatul lui Mihai Moga, de la ora 10:40, la ZIUA LIVE. Emisiunea poate fi urmarita în direct pe pagina de Facebook a ZIUA de CLUJ sau în playerul video de mai jos, începând cu ora…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea au portret de familie, alaturi de fiul lor. Vedeta a fost cea care l-a aratat tuturor. In vara lui 2016, valentina Pelinel devenea mamica pentru prima oara, atunci cand l-a adus pe lume pe Milan, fiul ei și al omului de afaceri Cristi Borcea. De Craciun, Cristi Borcea,…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, joaca tare. Mihai Tudose si-a dat demisia, iar acum unii dintre 'tradatori' vor avea mari probleme. Dragnea i-a ironozat pe acestia si i-a avertizat. Nu vor mai avea loc in noul Guvern. "Cu Gabriel Petrea am o nelamurire. Veneam la sediu si a venit la mine sa imi spuna ca postarea…

- Peste comentariul duelului, a fost transmis un mesaj incredibil, potrivit The Sun: ”O racheta va lovi insula in urmatoarele minute. Nu este un exercițiu”. Mesajul a fost repetat apoi pe o banda roșie. Toți cei care au urmarit meciul au auzit acest mesaj. Rețelele de socializare au fost bombardate…

- Deportivo la Coruna nu se va desparți de Florin Andone (24 de ani) in aceasta iarna. "Președintele ne-a liniștit pe toți la antrenament. Nu exista nicio oferta de transfer. Am avut oferte, dar acum nu și e normal in actuala situație. Nu vreau sa plec, ci doar sa joc. Nu pot fi fericit daca stau pe…

- "U" transfera cu gandul la viitor. "Studentii" au "repatriat" un international U17 "Sepcile rosii" vor sa promoveze cu fotbalisti cu sute de meciuri in Liga 1, insa jucatorii de perspectiva raman, totusi, o prioritate pentru FC Universitatea Cluj. Clubul a anuntat pe Facebook primul transfer…

- Șefii de la Drumuri inspecteaza astazi lotul 3 al Autostrazii Sebeș-Turda Sefii de la Drumuri merg azi in inspectie pe prima autostrada care ar putea fi inaugurata in 2018. Oficiali ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) inspecteaza marti lotul 3 al Autostrazii…

- "Cu ocazia sarbatorii Sfantului Ioan, le urez tuturor celor care isi aniverseaza ziua onomastica multa sanatate si cat mai multe impliniri. La multi ani!", a scris premierul Mihai Tudose, pe Facebook. Boboteaza sau Botezul Domnului, sarbatoarea crestina din 6 ianuarie cunoscuta si sub denumirile…

- Iata cele mai frumoase urari de Sfantul Ion 2018. Alege ce mesaje cu urari de Sfantul Ion vei trimite prietenilor sau rudelor. Ai urari de Sfantul Ion amuzante, serioase, pentru colegi sau cunoscuți, urari pe care le poți trimite pe Facebook sau prin SMS. Urari de Sfantul Ion pentru rude (frați, surori,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati, informeaza Administrația Prezidențiala.

- Kim Jong-un ameninta! Donald Trump este principala tinta a liderului nord-coreean. Liderul de la Phenian a indemnat luni Coreea de Nord sa produca in masa focoase nucleare si rachete balistice.A

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, duminica, pe Facebook, ca 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea si-a demonstrat atasamentul fata de valorile democratiei, afirmand ca in fata noilor provocari „lectiile trecutului” ne dau incredere ca impreuna ...

- SMS-uri de Anul Nou "Fara fite, fara poante, la multi ani cu sanatate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!"; ”Ieri e istorie, maine e mister, azi este un dar. Un dar de impartit cu cei dragi.

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emotie pentru fiica ei si a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale si a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relatie de mai multi ani cu omul…

- Fostul ministrul al Sanatatii Vlad Voiculescu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca politicieni si oameni cu influenta ai ultimilor 27 de ani au stiut si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului clujean Mihai Lucan, mentionand doua exemple - actorul Alexandru Arsinel si fostul deputat…