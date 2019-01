Alege un simbol MISTIC şi vei primi mesajul de la ghizii tăi spirituali! Simbolul 1: Concentreaza-te pe lucrurile pe care le faci Nu lasa lucrurile sa se intample. Fii constient de ceea ce faci. Vei obtine astfel mult mai repede rezultatele dorite. Vei castiga mai multi prieteni si iti va fi mai usor in viata amoroasa. Simbolul 2: Schimbare de cariera. Nu ezita sa ceri sfatul juristilor 2:de. Nusa ceri sfatul juristilor Analizeaza-ti cariera si sa vezi unde este problema. Daca apare o problema de ordin juridic, nu ezita sa ceri sfaturile unor persoane specializate. Petrece mai mult timp pentru protejarea relatiei de cuplu. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

