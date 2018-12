Alege un animal şi vei decoperi latura întunecată a personalităţii tale Alege un animal din imaginea de mai sus si vei descoperi astfel latura intunecata a personalitatii tale. 1. Lupul Lupul este un animal misterios. Se ascunde si isi asteapta victmele sa intre in raza lui de actiune, apoi ataca cu toata forta haitei. Daca ai ales acest animal inseamna ca esti un om misterios, plin de secrete. Nu ataci daca nu esti provocat, insa esti brutal cand reactionezi. Ai rabdarea de a astepta momentul potrivit si ataci cu precizie si furie. Privindu-te, multa lume ar spune despre tine ca esti inofensiv si ca pot profita de pe urma ta. Doar ca, adevarata ta fata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

