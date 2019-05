Alege-ţi 2 animale preferate şi află ce te aşteaptă în viaţă A. Pisica – naivitate Munca In 2019, viata ta va arata ca Ziua Cartitei si vei avea nevoie de rabdare extraordinara, scrie virale.ro. Uneori te vei confrunta cu situatii neplacute si deranjante care iti vor otravi existenta sau te vor plictisi. Aminteste-ti, rabdarea este pasaportul tau pentru viitor. Retine iritarea si va da roade. Odata cu trecerea timpului, vei realiza ca eforturile tale nu au fost in zadar. Dragoste In noul an, te vei indoi de sentimentele tale. In fata schimbarii, multe lucruri iti vor parea „nevrednice de dragoste". Dar nu face miscari… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

