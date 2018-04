Astazi va propunem un test interesant. Asadar, imagineaza-ti ca te plimbi intr-o gradina si gasesti un loc secret. Acolo, vezi cateva pasarele asezate pe crengile unui copac. Alege-o pe cea care iti va face un dar.

Pasarea 1

Aceasta pasare iti va aduce un cadou sub forma de energie pozitiva pe care sa o folosesti in luna urmatoare. In afaceri vei fi mai norocos ca oricand. Asadar, treci la treaba. Si mai presus de orice, nu uita sa-ti asculti vocea interioara.

