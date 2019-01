Alege constient cum vrei sa traiesti, cu Manuela Balaban: Puterea focusului in realizarea obiectivului propus Am tot vorbit despre obiective, despre trasarea lor, despre carnetelul in care sa le scriem, despre trimiterea intentiei in Univers, dar nu am vorbit despre ce avem de facut pentru indeplinirea lor.



De multe ori cand suntem aproape de succes alegem sa renuntam si facem asta tocmai pentru ca nu suntem pregatiti sa primim aceasta realizare. Poate avem anumite limitari din copilarie de genul "nu merit", "nu pot" sau poate doar ne este frica de un esec si renuntam. Insa frica de esec inseamna de fapt frica de succes. Fara un potential esec nu ajungem la succes.



In loc sa ne ferim…

Sursa articol si foto: business24.ro

