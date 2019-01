Stiri pe aceeasi tema

- Deranjat de o declaratie data de Gigi Becali (60 de ani) la adresa Viitorului, Gica Hagi (53 de ani) a intervenit in direct la TV si a lansat un atac dur la adresa nasului sau, pe care-l acuza ca vrea sa destabilizeze fosta campioana a Romaniei.

- "Azi ar fi fost ziua lui tata. I-am scris o scrisoare, dar nu ii mai stiu adresa ca sa i-o expediez. Am lasat-o pe blog, caci stiam ca il citeste zilnic", și-a inceput Dana Rogoz mesajul emoționant pentru tatal sau, care ar fi

- Un militar din Marina americana, membru al fortelor speciale Navy SEALs, este acuzat de procurori ca a ucis un militant islamist, i-a taiat capul si apoi si-a facut poze tinand in mana capul si un cutit de...

- Sindicatele media italiene au chemat jurnalistii sa protesteze dupa ce conducerea partidului Miscarea Cinci Stele (M5S) i-a numit „sacali si prostituate” pe cei care lucreaza in presa, informeaza News.ro.Formatiunea politica antisistem, care conduce impreuna cu Liga de extrema dreapta, a amenintat…

- Corina Cretu trebuie sa se decida daca este comisarul UE sau al PNL, a sustinut deputatul Ioan Dirzu, lider al PSD Alba, intr-o declaratie politica, solicitandu-i acesteia sa spuna daca politica de absorbtie a fondurilor se face cu Guvernul sau ”doar cu unii primari PDL, la cafea si receptii scumpe”.

- Romanii care lucreaza in Austria, carora le-au fost modificate alocațiile pentru copii in urma schimbarilor legislative adoptate de Parlamentul Austriei, pot cere sprijinul Centrului SOLVIT Romania in cazul in care considera ca sunt discriminați și li s-au incalcat drepturile. Centrul SOLVIT Romania,…

- Romanii care lucreaza in Austria si care se considera discriminati pentru ca le-au fost reduse alocatiile pentru copii in urma schimbarilor legislative adoptate de Parlamentul Austriei pot cere sprijinul Centrului SOLVIT Romania, se arata intr-un comunicat de presa remis, miercuri, AGERPRES, de Ministerul…

