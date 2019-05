Alegatorii din Macedonia de Nord se intorc duminica la urne pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in contextul in care rata de participare la primul tur din 21 aprilie - chiar sub pragul minim de 40% pentru validarea scrutinului - pare sa indice un esec al politicienilor de a-i mobiliza pe cei 1,8 milioane de alegatori, relateaza AFP si dpa. Rezultatul strans din primul tur - 42,85% pentru candidatul stangii aflate la putere, Stevo Pendarovski (56 de ani) si 42,24% pentru candidata dreptei nationaliste, Gordana Siljanovska-Davkova (63 ani) - ilustreaza divizarea societatii intre prooccidentali…