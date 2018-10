Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov anunța ca traficul rutier va fi restricționat pentru trei saptamani pe DN1, la ieșirea din localitatea Șercaia catre Fagaraș. In zona se efectueaza lucrari pentru inlocuierea unor rosturi de dilatație la podul de peste paraul Șercaia. …

- „Stimata redacție, va rugam mult in numele unui grup de parinți din zona strada Harmanului- intersectie cu Vlahuța și pana in zona CEC – solicitam Primariei Brașov și mai ales RAT Brașov sa puna la dispoziția calatorilor autobuzului nr 1 un mijloc de transport mai mare- lung ca sa poata sa ne ia pe…

- Cea de-a opta editie a ”Zilelor Recoltei” urmeaza sa se desfasoare in Scuarul Mircea cel Batran in primul week-end al aceste luni, respectiv in zilele de 6-7 octombrie. Deschiderea oficiala va avea loc sambata, 6 octombrie, la ora 10.00, iar ...

- Ansamblul de dansatori și fluierași din Riu Sadului a oferit, in weekend, o blanda și luminata aura tabloului tradițional de toamna al Zilelor Recoltei - ”sarbatoare dedicata celor care trudesc zi de vara pana-n seara pentru ca sibienii sa aiba pe masa fructe, legume și alimente sanatoase”. Read More...

- In acest sfarșit de saptamana, in Țara Barasei, se va desfașura o etapa mondiala a Strongman Champions League. Cu aceasta ocazie vor veni la Brașov sa se intreaca cei mai puternici oameni din lume. Prezent va fi, printre cei 14 concurenți și Sean O’Hagan (Foto), cel mai inalt, și mai puternic Strongman…

- Localnicii din Dragus au sarbatorit duminica (19 august 2018) sfarsitul secerisului, prin obiceiul stravechi „Buzduganul“. Ajuns la cea de-a 11-a editie, evenimentul a adunat zeci de localnici imbracati in costume traditionale. „A fost a 11-a editia a sarbatorii «Buzduganului»,…

- Consiliul Federal a aprobat, la solicitarea Comisiei Naționale de Drift, noile locuri de desfașurare ale ultimelor doua etape ale Campionatului Național de Drift din acest sezon. Astfel, runda a cincea, programata inițial la Constanța, se va desfașura in orașul Rovinari, din județul Gorj, pe circuit…

- UPDATE: Mai multe strazi din municipiul Constanta si din Mamaia au fost inundate duminica dupa amiaza in urma unei ploi torentiale, circulatia rutiera desfasurandu-se cu dificultate in mai multe zone. Aproape 40 de reclamatii au fost primite la Regia de Apa, echipe ale acesteia intervenind pentru…