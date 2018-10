S-a inregistrat disparitia la Politie, atat la Biroul Urmariri Sector 4 cat si la Politia Locala S4.

Semnalmente: ALECU TEODOR GABRIEL, varsta 72 ani, persoana disparuta in 24 Sept ora 20:00 in zona Piata Norilor - Tineretului, Buc. Sect4. Inaltime aprox. 1.72, chelie pe mijlocul capului , par cret brunet-grizonat in laterale cu chica la spate /sprancene groase/ putina burta / cracanat /se deplaseaza greu si dezechilibrat.

Imbracat cu geaca sport neagra (cea din poza), blugi bleumarin inchis, sapca bej pe cap(cea din poza), pantofi maro. De obicei poarta ochelari.

Telefoane…