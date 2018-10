Alecsiu, F64: Urmatorul pas, extinderea internationala. Relansam prezenta online

Stiri pe aceeasi tema

- "Este in vigoare o asemenea masura, se opereaza cu ea de catre ANSVSA, institutia care raspunde de acest mecanism, ca sa fim acoperiti cu toate masurile posibile, pentru a pune stavila unui asemenea virus. Este vorba de un stimulent de 225 de lei pentru mistreti morti si de 65 de lei pentru de anuntul…

- Organizat sub patronajul Ministerului Cercetarii si Inovarii, la eveniment vor participa 350 de persoane atat din tara, cat si din strainatate, mai exact din 86 de tari, precum Germania, Ucraina, Italia, Azerbaidjan, Suedia, Ungaria, Republica Moldova, Turcia, Bulgaria, Albania, Olanda, Indonezia si…

- Exercitiul "Seism 2018", declansat ieri dimineata, in plina desfașurare Foto: Arhiva/ IGSU. Exercitiul "Seism 2018", declansat ieri dimineata, este în plina desfasurare. Potrivit scenariului exercitiului, în România s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5…

- Europarlamentarul Mircea Diaconu solicita presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului sa se implice in rezolvarea problemelor privind incalcarea drepturilor romanilor din afara frontierelor. Printr-o scrisoare deschisa adresata presedintelui si Guvernul Romaniei, europarlamentarul Mircea…

- Rockerii de la Compact B, binecuvantați de preot inainte de concert. Dupa 42 de ani de chitare, plete și blugi, premii și aprecieri venite din partea fanilor, veteranii rock de la Compact B au primit, in sfarșit, binecuvantarea prelaților pentru… rostul lor in muzica romaneasca. La modul cel mai serios,…

- In a doua jumatate a acestei luni, mai exact in perioada 1823 septembrie, va avea loc a 51-a editie a Turului Romaniei la Ciclism, competitie care se va bucura de o participare numeroasa, interna si internationala. S-au inscris in competitie 120 de ciclisti din tara si din Belarus, Ungaria, Slovenia,…

- Furnizorul de echipamente pentru protectia muncii Renania mizeaza pe afaceri mai mari cu 15% in 2018, ceea ce ar putea duce businessul la 150 mil. lei, potrivit calculelor ZF. In 2017, compania a avut afaceri de 130 mil. lei, dupa cum arata datele de pe site-ul Ministerului de Finante. „Avem…

- Potrivit MAI, in baza acestui Ordin este instituit un mecanism suplimentar de verificare a transporturilor de marfuri, atat la frontiera externa, la granitele cu Ucraina, Serbia si Republica Moldova si la porturile de la Marea Neagra, cat si la cea interna a Uniunii Europene, frontiera Romaniei cu…