Alec Benjamin, textierul multipremiat cu platina, lanseaza videoclipul single-ului “Must Have Been The Wind”. Revista TIME a publicat un articol in care scria despre lansare ca este “una dintre cele mai draguțe piese ale lui”. Videoclipul a fost regizat de Conner Evert și este disponibil pe canalul oficial de YouTube al artistului. Atat “Jesus in LA”, cat și “Must Have Been The Wind” au fost lansate dupa albumul de debut al lui Alec Benjamin, numit NARRATED FOR YOU. Acestea au fost urmate de un turneu sold-out in America de Nord, care i-a permis acestuia sa fie pe aceeași scena cu idolul sau din…