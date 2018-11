Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alec Baldwin a fost arestat vineri la New York in urma unei altercatii pe care a avut-o cu un conducator auto pentru un loc de parcare, suscitand o reactie din partea presedintelui Donald Trump, imitat cu regularitate de starul american in emisiunea TV "Saturday Night Live", informeaza AFP.…

- Caz șocant in Iași: un barbat de 33 de ani a fost arestat dupa ce a comis o crima de o crizume ieșita din comun. Petru Paduraru a comis fapta in localitatea Scobinți, acolo unde și locuia inainte de a fi arestat. (VEZI ȘI: CRIMA INGROZITOARE IN IAȘI! UN TANAR A FOST INJUNGHIAT INTR-O DISCOTECA) Potrivit…

- Procurorul a dezvaluit, miercuri, ca un politist newyorkez a sfatuit-o pe una dintre acuzatoarele celebrului producator de film sa stearga din telefonul ei mobil orice continut pe care il considera stanjenitor, informeaza AFP. Intr-o scrisoare redactata marti si expediata avocatului lui Harvey Weinstein,…

- Un barbat cu permisul anulat s-a ales cu dosar penal dupa ce a lovit o mașina in timpul unei depașiri neregulamentare, cerandu-i celuilalt șofer sa nu anunțe poliția. Duminica noaptea, in jurul orei 23:20, Secția 11 Poliție Rurala Pojorata a fost sesizata prin „112” de un barbat de 46 de ani, din comuna…

- La data de 21 august, in jurul orei 22:00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca in vecinatatea podului peste Valea Petii, la intrare in comuna Apahida, a fost gasit cadavrul unui barbat. In zona indicata s-a deplasat echipa de cercetare a locului faptei din cadrul inspectoratului, insoțita…

- O masina a intrat in plina viteza marti dimineata in bariera de securitate instalata in fata sediului parlamentului britanic, conform imaginilor difuzate de media sociale, potrivit agentiei Press Association. Unele dintre ele arata agenti de politie incercuind masina, iar apoi conducand un barbat in…