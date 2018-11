Stiri pe aceeasi tema

- Alec Baldwin a fost arestat, vineri (2 noiembrie) la New York, dupa ce s-ar fi batut pentru un loc de parcare. Din inregistrarea video publicata de site-ul tmz.com se vede clar cum actorul american lovește cu pumnul un alt om. Disputa de pe strazile metropolei ar fi inceput din cauza unui loc de parcare.…

- Actorul Alec Baldwin a recreat, in emisiunea Saturday Night Live, intalnirea dintre Donald Trump si Kanye West. S-a pus in pielea presedintelui american si a vrut sa vada oare ce gandea, in timpul monologului zbuciumat al artistului.

- Actorul Alec Baldwin va relua interpretarea presedintelui Donald Trump in cel de al 44-lea sezon al emisiunii "Saturday Night Live", a dezvaluit actorul in cadrul podcastului "Origins" al scriitorului James Andrew Miller, un vechi cronicar al "SNL", relateaza vineri Variety in editia sa online. "Trump…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), deputatul Marius Pascan, sustine ca subtextul "scrisorii caragialesti" trimisa autoritatilor de la Bucuresti de avocatul Rudolph Giuliani, pe care o caracterizeaza drept o "facatura penibila", "conspiratie propagandistica si manipulatorie",…

