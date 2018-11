Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alec Baldwin a fost arestat, dupa ce a lovit un barbat in New York City. Cei doi se certau pentru locul de parcare și actorul și-a pierdut cumpatul, scrie CNBC. Acesta a fost eliberat dupa doua ore petrecute in arestul Politiei newyorkeze si va trebui sa se prezinte in fata unui tribunal pe…

- Politia din New York (NYPD) investigheaza prezenta unui pachet suspect descoperit joi in Manhattan si care se pare ca a fost trimis actorului american Robert de Niro, dupa o serie de tentative de atacuri cu dispozitive explozive care au vizat democrati importanti si critici ai presedintelui american…

- Ariana Grande și-a ingrijorat fanii dupa ce a postat pe rețelele de socializare mai multe mesaje deprimante, in care spune ca psihic nu se simte bine. Starul in varsta de 25 de ani le-a spus fanilor de pe Twitter ca este disperata sa aiba „o zi buna”, dupa ce fostul ei iubit, Mac Miller, a murit in…

- Aproximativ 3.000 de persoane au fost evacuate de la statuia Libertatii luni, dupa un inceput de incendiu pe un santier de constructii, au anuntat pompierii newyorkezi, relateaza AFP conform News.ro . Insula pe care se afla statuia, vizitata in acest sezon de mii de turisti zilnic, a fost evacuata timp…

