- Calin Popescu Tariceanu: E greu, baieti, fara liste suplimentare? E greu! Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a postat, marti, un mesaj ironic dupa ce motiunea de cenzura a Opozitiei a fost respinsa. "Motiunea de cenzura a cazut! E greu, baieti, fara liste suplimentare? E greu!", a fost…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a tinut marti, in plenul reunit al Parlamentului, un discurs critic la adresa opozitiei si a schimbat replici cu parlamentarii din PNL si USR, in timp ce social-democrații au aplaudat:Textul motiunii de cenzura, cu toata experienta pe care o am, mi-a pus…

- Intrebata, la Palatul Parlamentului, daca are emotii in privinta motiunii de cenzura, Dancila a spus: "Nu am nicio emotie. Am incredere in colegii mei, am incredere in partenerii de alianta". Ea a adaugat ca nu este nevoie de o noua intalnire, inainte de motiune, cu liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Lideri și parlamentari din opoziție sunt rezervați cu privire la șansele rasturnarii Guvernului, cu 24 de ore inainte de votul la moțiunea de cenzura.„In discuțiile cu ALDE, totul pleaca de la o singura chestiune, nu vor sa vorbeasca cu Orban. Nu gasesti in ALDE doi oameni care sa zica 'Da,…

- FOTO – Arhiva Partidele de opozitie ar putea depune, miercuri, motiunea de cenzura pentru demiterea Guvernului Dancila, potrivit anuntului facut de liderul PNL Ludovic Orban. Referitor la subiect, premierul a declarat ca parlamentarii PSD vor fi prezenti in plen, insa nu vor vota, potrivit Mediafax.…

- Partidele de opoziție ar putea depune, miercuri, moțiunea de cenzura pentru demiterea Guvernului Dancila, potrivit anunțului facut de liderul PNL Ludovic Orban. Referitor la subiect, premierul a declarat ca parlamentarii PSD vor fi prezenți in plen, insa nu vor vota.Ulterior inregistrari la…

- Partidul National Liberal va depune "cel mai probabil" miercuri motiunea de cenzura impotriva Guvernului, au declarat surse din partid, care au precizat ca o ultima runda de negocieri vor avea loc marti. "Mai sunt de discutat includerea cerintelor UDMR in text", au mai declarat sursele liberale. Presedintele…

- Liberalii au decis in Biroul Executiv al PNL sa depuna moțiunea de cenzura pana la finalul acestei sesiuni parlamentare, ne-au precizat surse din partid.De asemenea, liberalii au primit mandat sa negocieze susținerea moțiunii cu celelalte formațiuni politice din Parlament.