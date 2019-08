Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei a comentat, in stilu-i caracteristic, la B1 TV, despre cazul de la Caracal, in sensul in care forțele politice vor beneficia sau nu de pe urma tragediei din inima Olteniei.Citește și: Adrian Nastase arunca-n aer cazul crimelor din Caracal! Adevarul din spatele…

- Cu 100 de zile inainte de alegerile prezidențiale, Klaus Iohannis pare sa aiba șansele cele mai serioase sa caștige un al doilea mandat, dar jocurile nu sunt pe deplin facute, a afirmat consultantul politic Cozmin Gusa. Intr-o analiza a contracandidaților, facuta in emisiunea "Jocuri de putere",…

- "Am sentimentul ca PSD nu vrea sa fie un actor important in aceasta campanie prezidentiala si sa aiba alte prioritati decat castigarea fotoliului prezidentiale. Ma mir ca doamna Dancila vorbeste de responsabilitatea in conditiile in care PSD si-a incalcat procedurile desemnarii candidatului la prezidentiale.…

- Vicepresedintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat ca partidul sau si-a pierdut increderea in PSD si ca maine il va desemna pe Calin Popescu Tariceanu dept candidat la prezidentiale. Acesta a adaugat ca spera sa fie sustinuti de partidul lui Victor Ponta, Pro Romania.

- Fostul consilier al liderului USR, Dan Barna, dezvaluie strategia USR - PLUS pentru alegerile prezidențiale. De ce a fost ales Dan Barna ca și competitor al președintelui Klaus Iohannis aflați in cele de mai jos.Citește și: Cristi Danileț, avertisment TAIOS pentru viitorul președinte al Romaniei:…

- De altfel, in ALDE au mai existat discuții despre o eventuala ieșire de la guvernare și la inceputul acestui an, cand sondajele interne aratau prabușirea partidului in opțiunile electoratului. In cele din urma, ALDE a decis sa ramana in guvernul Dancila, dar a decontat alianța cu PSD printr-un scor…

- Vicepresedintele ALDE, Varujan Vosganian, a avertizat luni, la finalul sedintei de partid, ca daca PSD va ignora sondajele care ar spune ca Tariceanu are „sanse reale” de a castiga alegerile prezidentiale, atunci „va trebui sa discutam serios despre viitorul coalitiei”.

- "Poate candidam, pentru ca pana acum presedintele partidului a fost cel care intotdeauna candida la prezidentiale, dar pentru asta trebuie sa fie o locomotiva, trebuie sa vezi ca in opinia electoratului ai un procent de incredere foarte mare si atunci ai obligatia sa-ti duci partidul catre un rezultat…