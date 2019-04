"Tudorel Toader este un om extrem de bine pregatit, un om care stapanește foarte bine tot ce inseamna mecanismele sistemului judiciar, le-a și ințeles foarte bine. In schimb, are o misiune foarte dificila domnul Toader. Are o misiune extrem de grea, cea de a demantela acest sistem odios care s-a instalat de 10 ani de zile in sistemul judiciar. Ce am putut sa vedem, noi cei care nu suntem avizați in domeniul asta, ce se intampla, cum funcționeaza acest mecanism, sincer, pe mine, m-a oripilat. Acum unii sunt nemulțumiți ca domnul Toader acționeaza lent, alții sunt nemulțumiți din alte puncte…