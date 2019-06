Stiri pe aceeasi tema

- Marian Oprisan, vicepresedinte al PSD si presedinte al Consiliului Judetean Vrancea, a cerut public demisia prsedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa esecul inregistrat la alegerile europarlamentare. "Prieteni, Noi, cei din PSD, am inteles ca increderea covarsitoare cu care am fost investiti in…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a comentat critic amenințarea lui Rareș Bogdan catre liberalii care „fac pluta pe spate” la alegeri."Suparat ca membrii PNL ii dau cu flit și nu participa la acțiunile de campanie, Rareș Bogdan ii amenința pe liderii PNL: Cei care nu vor face campanie și…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a spus ca limbajul folosit de Rareș Bogdan la adresa lui Calin Popescu Tariceanu arata fie ca liberalul este „pe etnobotanice”, fie nu sta in sondaje așa cum afirma.„Dle candidat, ințeleg ca te deranjeaza ca vrem o dezbatere publica despre problema drogurilor…

- Iuliana Luciu va aparea din nou la TV in calitatea de asistenta. Ea va avea emisiune alaturi de Andrei Ștefanescu. Incepand de duminica, 28 aprilie, telespectatorii o pot urmari pe Iuliana Luciu la Antena Stars, alaturi de Andrei Stefanescu in emisiunea "Ghiceste vedeta". Iuliana Luciu va fi asistenta…

- Vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea, a scris, duminica seara, pe Facebook, ca un referendum pe independența justiției este inutil pentru ca 99,9% dintre romani iși doresc acest lucru, și l-a acuzat pe șeful statului ca iși dorește „o tema de atac” in campania pentru europarlamentare. „Șeful statului…

- Pugilistul Lucian Bute isi va anunta retragerea din activitate, miercuri, la Montreal, informeaza presa canadiana, potrivit news.ro.Lucian Bute a si postat un mesaj pe Facebook, in care subliniaza ca fara munca, disciplina si credinta, totul ar fi ramas un vis. "25 de ani de boxcu…

- Artistii Filarmonicii Banatul din Timisoara continua sa fie nemultumiti de activitatea directorului Ioan Coriolan Garboni, despre care sustin ca este "dezinteresat total" de activitatea lor, iar instrumentistii de la coarde nu vor mai avea pe ce canta, intrucat institutia nici nu le cumpara aceste instrumente,…